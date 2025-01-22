中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が21日、オンライン会談を行い、両国の関係を強化していく方針を確認しました。中国の外務省によりますと、会談のなかで習近平国家主席は「中ロ関係を新たな高みへ導き、両国で外部環境の不確実性に対応し国際的正義を守っていきたい」などと述べ、プーチン大統領も「協力関係は国際情勢の影響を受けることはない」と応じたということです。一方、ロシアの大統領補佐官は、プーチン氏