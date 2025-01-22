元櫻坂46でモデル、女優の渡邉理佐（26）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルで女優の新木優子（31）とのツーショットを公開した。渡邉はひとつ前の投稿で、7年9カ月務めた「non−no」専属モデル卒業を発表していた。この投稿では「そして撮影最後の日にたまたまタイミングが合い、立ち寄ってくださった優子さん、、」とつづり、同じく「non−no」専属モデルを務めていた新木とのツーショットを公開した。