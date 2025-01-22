三菱自動車のプラグインハイブリッド車（PHEV）「アウトランダー」の充電を実演する係員。2024年10月15日火曜日、千葉で開催されたジャパンモビリティショーで（写真・2024 Bloomberg Finance LP）2025年1月20日、トランプ大統領が再びホワイトハウスに戻ってきた。2017年の初回就任時は、「予測不可能」（unpredictable）と言われたが、今回は「トランプ流」の外交政策、経済政策は一定の予測が可能であり、世界はその準備に入っ