仕事や家族、これからの人生など、40歳前後で「壁」を感じる人は多いようです（写真：Maki Nakamura / Getty Images)「このままの働き方で大丈夫か不安」「仕事と家事・育児の両立に限界」「残りの人生も今の積み重ねでいい?」40歳前後で多くの人が抱える「モヤモヤ感」。音声メディアVoicyで人気の尾石晴さんは自身の経験も踏まえながら、「40歳の壁」の正体を分解しつつ、人生の後半戦を自分らしく生きるためのヒントを