９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」がアーティストの一発撮りを切り取るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ（ＴＦＴ）」へ約２年ぶりに出演することが２１日、分かった。動画は２２日午後１０時に公開される。曲は初のミニアルバム「ＡＷＡＫＥ」（２月５日発売）に収録された新曲「ＡｌｗａｙＳ」。しっとりとしたバラードが特徴となっており、動画には作詞作曲を手がけた「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰ