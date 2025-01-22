ジャーナリストの安藤優子さんが２１日、自身のＳＮＳを更新し、講演会の私服と手料理を公開した。安藤さんはインスタグラムに「本日は名古屋へ。大学ではなく、講演会です。久しぶりに＃ミカコナカムラのセットアップです。手に持ったコートもミカコさんのものです」と記し、ミニ丈の私服ショットを投稿。「そして昨晩は旬の鰤（ぶり）しゃぶに。小鉢は、ほうれん草のおひたし。これは先日のお鮨（すし）屋さんでいただい