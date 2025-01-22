今日22日は、関東から九州、沖縄にかけてはおおむね晴れるでしょう。一方、北海道から北陸は雪や雨の降る所がありそうです。最高気温は3月並みの所が多いでしょう。積雪が多く残る所では雪崩・落雪に注意。関東以西は花粉が飛ぶ所も。花粉症の方は対策をすると安心です。今日22日関東〜九州は穏やかな晴天北海道〜北陸は所々で雪や雨今日22日、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。関東から九州、沖縄にかけては、おおむね晴