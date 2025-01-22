広島・内田湘大内野手（20）が21日、広島県廿日市市の大野練習場で自主トレを行い、2年連続で参加した広島OBのカブス・鈴木誠也との合同自主トレで、新打撃フォームを習得したことを明かした。昨季メジャーで21本塁打の“師匠”からの助言をもとに、無駄な動きをなくしたシンプルな打撃フォームを構築。打撃練習では、以前よりも打球の飛距離が伸びるなど成果も表れており、3年目の飛躍に向けて確かな手応えをつかんだ。内田に