オリックス高卒3年目の内藤が、“減量ボディー”への手応えを示した。中嶋前監督から退任時に減量を提案された和製大砲候補は、年末年始も元日を除いて無休でトレーニングした甲斐もあって、昨季の103キロから現在99キロまで体を絞ることに成功。「痩せてもパワーが衰えたなとは思わないんで。走っているときも軽いですし、バッティングしたときの体も回りやすいですし、動きやすいです」とうなずいた。2年連続で故障離脱し