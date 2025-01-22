中日の井上監督がナゴヤ球場の自主トレを視察し、春季キャンプ2軍スタートとなった根尾の発奮に期待をかけた。「俺もアイツが頑張っているところも知っている。投手コーチの意見の中で、根尾と比べた時にこっちの方、という人選。北谷と読谷は近いから1軍で不具合があるとか、2軍でめちゃくちゃ目立っているなら、いつでも入れ替えられる」7年目を迎えた“未完の大器”には背番号も7から30に変更させた。2軍監督だった昨季、そ