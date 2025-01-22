坂倉が、マイペース調整で開幕に向かう意向を示した。「自分のペースで、やれることをどんどん増やしていくだけ。慌ててマイナスになることだけはないようにやりたい」高知県内での自主トレを14日に打ち上げ、この日は帰広後、初めて大野練習場を訪れた。昨年11月下旬に受けた右肘クリーニング手術の経過は良好で、すでにフリー打撃と約50メートルの距離でのキャッチボールを再開。「味方の投手の何が良くて何が悪いのかを知