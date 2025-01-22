オリックス・田嶋が決意の“変身”だ。大阪・舞洲の球団施設では今年初となるブルペン投球を行い、20年の巨人・菅野智之（現オリオールズ）をほうふつさせる腕主導の新フォームで30球を投じた8年目左腕。「しっかり右腕も使えるようになった。球の抜け感が減ってはきている」と話した。2年連続で6勝にとどまった昨季終了後、「どんどん変化して成長してきたい」と新フォーム模索を示唆。年明けに千賀滉大（メッツ）らのトレー