日米豪印4カ国の協力枠組み「クアッド」外相会合に出席する岩屋外相（左端）＝21日、米ワシントン（代表撮影・共同）【ワシントン共同】日本、米国、オーストラリア、インドは21日、4カ国の協力枠組み「クアッド」の外相会合をワシントンで開いた。ルビオ米国務長官にとって主要外交の初舞台。台頭する中国の抑止に向け、インド太平洋重視の姿勢を確認する。第2次トランプ政権の外交が始動した。トランプ大統領が多国間協力を