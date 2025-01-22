最大離陸重量5．25トン、最大積載量1．9トンの中国初の大型ドローン「鴻雁（HY100）」が20日、新疆ウイグル自治区石河子市にある北京天域航通科技の石河子市生産拠点で量産化に成功し、うち3台は順調に顧客に引き渡された。これは中国の国産大型ドローンにとって初の量産化と引き渡しの実現でもある。同拠点を取材すると、ラインオフしたばかりの「鴻雁」5機が格納庫に置かれ、うち3機はその日に引き渡された。それぞれ農業・林業