気象台は、午前5時42分に、なだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町などに発表（雪崩注意報）渡島地方では、22日昼前まで大雪に、23日までなだれに注意してください。渡島、檜山地方では、23日明け方まで電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報