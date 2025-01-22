「横須賀の郷土に誇りを持ってほしい」と語る横須賀市自然・人文博物館職員の亀井さん＝同市深田台の同館横須賀の街の変遷を知ることができる企画展「市街地が語る横須賀〜中央・追浜の先駆性と変貌〜」が横須賀市自然・人文博物館（同市深田台）で開催されている。資料や模型などを通し、今昔を比較しながら学べる。企画した同館職員の亀井泰治さん（６４）は「街を築いてきた先人たちの足跡を感じて横須賀の街を愛し、誇りを持