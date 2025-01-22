元フジテレビでフリーの中野美奈子アナウンサーが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演した。今回は「ちゃんと叱れない大人と叱られてこなかった若者」。２児の母である中野アナは「子供に対して、ウワ〜ッと言いたくなる時があるんですよ」と話し出すと「やっぱり大きい声で強く言ったら反発するだけだから良くないっていうのを聞いて。子供に対して沸点がバーッとなった時は１回、家