ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３７）が２１日、都内で行われたチャリティー小説「あえのがたり」の発売記念会見に出席した。昨年の直木賞の選考期間中に能登半島地震が発生したことで、加藤は「作家として、何かできないかと思うようになった」。作家の小川哲氏、今村翔吾氏との呼びかけに賛同した１０人で短編集を制作した。小学１年時に阪神・淡路大震災を経験した加藤は、８月下旬に能登に赴き「おもてなし」をテーマに執筆。