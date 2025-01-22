◆大相撲初場所１０日目（２１日、東京・両国国技館）唯一全勝だった西前頭１４枚目の金峰山に土がつき、１敗の金峰山を２敗の尊富士、王鵬、千代翔馬の３人が追い、３敗には豊昇龍、大の里、霧島がつける。優勝争いは大混戦となった。金峰山の立ち合いは９日目までとは別人だった。阿炎との一番はロボコップのようにガチガチ。腰高で立ち、顎も上を向いていた。これでは相撲巧者の阿炎に簡単に突き落とされてしまう。千代翔馬