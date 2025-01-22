Steven ScheerRodrigo Campos［エルサレム２１日ロイター］ - イスラエルとイスラム組織ハマスのパレスチナ自治区ガザを巡る停戦合意を受け、イスラエルの財政リスクは緩和され、同国の信用格付けが改善する可能性がある。主要格付け機関が２１日、明らかにした。格付け会社フィッチは、停戦が順守されればイスラエルは２０２５年に期待を上回る財政・経済パフォーマンスを上げる公算が大きいと指摘。ムーディーズは、停