楽天・藤井聖投手（２８）が２１日、楽天モバイルパークの室内練習場で自主トレを公開した。この日はブルペンで４４球を投じ「徐々にいい感じに仕上がってきている」と手応えを口にした。プロ４年目の昨季は２２試合に登板し、自己最多＆チーム最多タイの１１勝をマーク。春季キャンプも１軍スタートが決定しているが「確約されたものは絶対ない。また一から自分でつかみ取らなければいけない」とおごりはない。さらなる期待の