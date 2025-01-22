Michelle Nichols［国連２１日ロイター］ - トランプ米大統領が２０日の就任演説で、米国はパナマ運河を取り戻すとした発言について、パナマのアルファロ国連大使は国連に懸念を表明した。ロイターが２１日付の書簡を確認した。アルファロ国連大使は、国連憲章に基づき、各国は「いかなる国の領土保全や政治的独立に対する武力の威嚇や行使も、国際関係において控えなければならない」と指摘。同書簡は国連のグテレス事務