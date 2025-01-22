お笑い芸人・東野幸治が21日、自身の公式インスタグラムを更新し、フジテレビ・湾岸スタジオで「元気出ました！」と報告した。【写真あり】東野幸治「元気出ました！」“マッサマン”参上東野は「湾岸スタジオに行ったら、1階の正面にマッサマンがいた！お台場冒険王が終わって半年、解体されずに仁王立ちするマッサマン！元気出ました！」とつづった。マッサマンは、東野がMCを務めるフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！