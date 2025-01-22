放送中の朝ドラ『おむすび』（NHK総合）は、じつににぎやかな作品だ。平成元年生まれのヒロイン・米田結（橋本環奈）の人生を描くこのドラマの背景には、阪神・淡路大震災があり、第15週では東日本大震災が人々を襲った。どちらもいまだに生々しい記憶となっている視聴者は多いことと思う。それでも本作は、自分らしく生きる“ギャルマインド”を令和の時代に提示するものであるためか、登場人物の誰もが年齢や性別を問わず明る