「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が、2025年秋冬メンズコレクションでNIGO®とのコレクションを発表する。 【画像をもっと見る】 ルイ・ヴィトンは、2024年春夏コレクションから新たなメンズ・クリエイティブ・ディレクターにファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）を起用。NIGO®とは、2020年と2021年に2度にわたってコラボしてきたが、ファレル就任後の協業は初となる。今回の取り組みは、ルイ・ヴィト