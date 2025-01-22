■東京ボード 650円(+100円、+18.2％) ストップ高 東京ボード工業 [東証Ｓ]がストップ高。21日、佐倉工場で生産するパーティクルボードが、サステナブル経営推進機構（SuMPO）が運営管理するSuMPO環境ラベル（SuMPOEPD）の検証に合格したと発表しており、好材料視された。SuMPO環境ラベルプログラムは、製品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでの製品ライフサイクル全体に