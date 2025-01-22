ヤクルトの新人ではドラフト3位・荘司（セガサミー）と同5位・矢野（四国・愛媛）、育成3位・下川（オイシックス）の3人が1軍メンバーに入った。下手投げの下川は育成枠新人では異例の抜てき。高津監督は「うちにいないタイプ。そこをしっかりアピールしてくれれば」と期待を寄せ、サブマリンの能力や適性を自ら見極める考えだ。一方、最速160キロの同1位・中村優（愛知工大）は上半身のコンディションを考慮して2軍スタート