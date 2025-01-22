昨季ブレークを果たした楽天・藤井が本拠の楽天モバイルパークで自主トレを公開し、初の開幕投手に名乗りを上げた。今年に入って早くも7度目のブルペン入りで、変化球を交えて44球の試運転。「徐々にいい感じに上がってきています」。順調な調整とともに舌も滑らかで、「風の噂で早川が“（開幕2カード目の）本拠地の開幕投手になりたい”と言っているらしくて。ふざけたことを…」と冗談交じりに契約更改時の発言を持ち出して