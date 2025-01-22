ロッテ13年目の田村も同じ捕手で競い合う佐藤や中村稔、現役ドラフトで西武に移籍した平沢らと汗を流した。2年連続の鴨川自主トレの主催役として「凄い施設が多くてお手伝いもしてくれるし、またやろうかという感じです」。現在972試合出場で通算1000試合出場まで残り28試合。「もっと早く達成しないといけなかったけど…。プロ野球でやってきた数字かなと思います」と話した。