長崎県出身の巨人ドラフト2位・浦田（九産大）が地元凱旋に意欲を見せた。3月11日にソフトバンクとオープン戦を予定する長崎ビッグNスタジアムは海星2年夏に甲子園出場を決めるなど何度もプレーした球場。「いい思い出も苦い思い出もある。行きたいです」と出場を熱望した。東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレに参加。俊足巧打の即戦力内野手として期待され、まずはキャンプ2軍スタートからの1軍