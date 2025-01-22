左肘の張りで沖縄での自主トレを切り上げた昨季新人王の西武・武内は2軍スタートに決まった。西口監督は「左肘に張りを感じているということしか聞いていない。あまり無理をしてほしくない」と説明。また、ベテランの中村剛、栗山についても高知・春野の2軍キャンプからの始動を明かし「調子が良ければ1軍に上げるし、上がってこなければ1軍に上げない」と語った。