TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送される。「新春クロちゃんリアル人生すごろく」の企画内で、安田大サーカスのクロちゃん（48）が番組の企画で2年間も付き合っている恋人のリチ（28）にプロポーズをする。番組公式Xは3週連続で「新春クロちゃんリアル人生すごろく」を告知。「『リアル人生すごろく』のゴールは『プロポーズ』だった！クロちゃんは2年付き合った恋人のリチにプロポーズして