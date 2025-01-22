乃木坂46五百城茉央（いおき・まお、19）が21日、都内で初写真集「未来の作り方」（小学館）発売取材会を行った。ポルトガルでロケを行い「一番感動したのはマクド（マクドナルド）。ナゲットが日本のものとはまた違ったおいしさ」と熱弁。写真集の点数については「分岐点」とし「大きな挑戦だった。読んでくださる方にとって、私の未来が楽しみになるような1冊になれますように」。