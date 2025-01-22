シンガー・ソングライター．ENDRECHERI．（エンドリケリー）こと堂本剛（45）が21日、都内で「ストリートアートの進化と革命展」記者会見に出席した。日本最大のストリートアート展で、作品を鑑賞し「個性があって、命のメッセージがあった。これが平和のひとつの形なんだと思った」と心を打たれていた。さらに「作品をここで体感することは、平和を体感すること」とPRした。