トルコ北西部で人気のスキーリゾートのホテルで火災が発生し、76人が死亡しました。火災の原因は明らかになっていません。地元当局によりますと、トルコ北西部ボル県カルタルカヤのスキー場にある12階建てのホテルで21日未明、火災がおきました。これまでに76人が死亡しています。地元メディアによりますと、レストランがある4階から出火し、外壁が木造だったことから、火が燃え広がったということです。トルコの学校が休みに入っ