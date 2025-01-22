米映画「キャプテン・アメリカブレイブ・ニュー・ワールド」（2月14日公開）キックオフイベントが21日、都内で行われ、主人公の日本語版声優を務めた溝端淳平（35）、日本の首相役を演じた平岳大（50）が登場した。14年から6作品でサム・ウィルソン役の声を務めてきた溝端は「分身のように思っていたサムで主役として帰ってこられてうれしい」。平は、ハリソン・フォードとの共演に「びびりました」。