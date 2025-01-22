プロ野球・巨人の吉川尚輝選手は21日、ジャイアンツ球場での自主トレを公開。ノックや打撃練習で2月から始まる春季キャンプに向け調整をしました。昨シーズンは不動のセカンドとしてキャリアハイとなる143試合に出場。打率.287、46打点と打撃でチームをけん引する活躍をみせると、守備でもゴールデングラブ賞を受賞し、初のベストナインにも輝く飛躍の年となりました。その昨シーズンについて「個人としてはタイトルをとれたことは