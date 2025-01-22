◆これまでのあらすじ恋人いない歴７年。恋愛をあきらめて生きてきた税理士・寿人（32）は、趣味のソロキャンプ中に結海（28）と出会う。渋谷で会う約束を取り付けた寿人だが、仕事帰りの彼女の思わぬ華やかさに、緊張してしまい…。▶前回：28歳女性と初デート。待ち合わせ場所に現れた女の服装をみて、男が息をのんだワケ― …落ち着け、自分。寿人は、キャンプで出会った結海と渋谷のカフェにいる。サーブされたアールグレ