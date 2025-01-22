親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラが２１日に自身のＳＮＳを更新。振り袖ショットを公開した。池田は「成人式の振袖写真です」とつづり、白を基調とした振袖ショットをアップ。寝転んだ姿や首をかしげほほ笑む姿などを披露した。この投稿には「成人おめでとうございます！」「時の流れ早いなあ」「もう２０歳！？」「とてもお綺麗（きれい）」などの声が寄せられている。