ＪＲＡ（日本中央競馬会）が、フジテレビで放送しているＣＭを２０日から差し替えていたことが２１日、分かった。ＪＲＡによると、中央競馬のレース中継をしている「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・後３時）のほか「うまレボ！」「ネプリーグ」「めざましどようび」と、ＢＳフジ「ＢＳスーパーＫＥＩＢＡ」を加えた５番組が対象という。ＪＲＡの広報担当者は「一連の報道を受けて、かんがみた結果です。今後については、推移を慎