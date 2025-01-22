ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３２）が２１日、都内で行われたイベントにサプライズ登場した。伊藤園がＭＬＢ、ドジャースと２５年からパートナーシップ契約を締結したことから電撃来日。昨年４月から「お〜いお茶」とグローバルアンバサダー契約を結ぶ同僚の大谷翔平投手（３０）に対しては、東京Ｄで３月１８、１９日に行われるカブスとの開幕シリーズ２試合で３本塁打指令を出し、新加入の佐々木朗希投手（２３）には