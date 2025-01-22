巨人のドラフト５位・宮原駿介投手（２２）＝東海大静岡キャンパス＝が２１日、逆転開幕１軍へのシナリオを描いた。ジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレに参加した宮原は、憧れの今永が所属する同１６日のカブスとのプレシーズンゲーム（東京Ｄ）出場に意欲を示した。＊＊＊＊＊＊＊＊＊宮原は声を弾ませた。巨人は３月１６日にカブスとプレシーズンゲーム（東京Ｄ）を開催。「行きたいですね。今永さんは本当にす