FANTASTICS八木勇征（27）が21日、都内で主演映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」（木村真人監督、2月21日公開）完成披露上映会に出席した。18歳の4人の若者による青春を描いた作品。自身の18歳のころは「FANTASTICSのオーディションを受けた年」と明かし「人生が一番変わった年齢だった」と語った。井上祐貴（28）櫻井海音（23）椿泰我（26）も出席。