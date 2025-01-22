木下暖日（19）吉澤要人（21）が21日、都内で、ダブル主演する映画「BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン」（三池崇史監督、31日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。ともに総勢2000人のオーディションを勝ち抜き、映画初出演にして初主演。木下は「撮影中はそこまですごい方たちとお芝居しいている感覚ではなかったけど、完成した作品を見て、初めてすごい人だと思った」と大物ぶりを感じさせた。吉澤は「テレビで見