韓国の至宝への酷評に、母国メディアが怒りを露わにした。フランス王者パリ・サンジェルマンは現地１月18日のリーグ・アン第19節で、RCランスと敵地で対戦。２−１で勝利を収めた。この試合に先発し、60分までプレーしたパリSGの韓国代表MFイ・ガンインについて、一部のフランスメディアが厳しい評価をしたようだ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「『イ・ガンインが嫌い』フランスメディアの悪質な評価、イ・ガンイン蔑視