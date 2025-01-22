エリカヴィータは小倉滞在で調整のピッチを上げている。国枝師は「休み明けでも仕上がりは問題ない。前走（エリザベス女王杯12着）はさすがに相手が強かったが、小倉でどんな競馬をしてくれるか」と期待する。22年フローラSを最後に勝ち星から遠ざかっているが、軽ハンデ53キロで復活を期す。