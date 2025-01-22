不振が続いているエミューは今回、レースでブリンカーを初めて装着する。和田正師は「先週の調教で着けたところ、集中して走っていた」と意図を説明。「前走（新潟牝馬S5着）はしまいの脚を使ってくれたし、今回も楽しみ」と復調ムードに期待を込める。先週末に小倉に移動して調整を進めており、23年フラワーC以来、約2年ぶりの白星＆重賞Vなるか。