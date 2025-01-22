沖縄キャンプ中のＪ１町田は２１日、西原町でＪＦＬの沖縄ＳＶとトレーニングマッチ（３５分×２）を行った。さまざまな配置を試す中、１本目は０−０、２本目は先制を許すも、ＦＷ呉世勲の２得点で逆転勝利を収めた。“格下”相手に辛勝も、黒田剛監督は「１月は我慢」と焦りはない。選手にはあえて不慣れなポジション、組み合わせを経験させ、主体的に行動させている。その背景には昨季感じた２連覇の神戸、２位広島との差が