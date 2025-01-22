【ワシントン共同】トランプ米政権の国連大使候補ステファニク下院議員は21日、上院外交委員会の人事承認公聴会に臨んだ。国連について「反ユダヤ主義的だ」と批判し、米国の資金拠出の在り方を見直すと表明した。トランプ大統領が掲げる「米国第一」と「力による平和」を国連大使として支えると述べた。強硬なイスラエル支持者として知られるステファニク氏は「反ユダヤ主義や汚職、テロに関与している組織を支援するため、米