鷹から巨人へ――。ソフトバンクを率いる小久保裕紀監督（５３）は、現役時代に無償トレードで巨人移籍を経験した。今オフは正捕手だった甲斐拓也捕手（３２）が国内ＦＡ権を行使して巨人入り。昨年１２月１７日、甲斐から報告を受けた際に本人からの謝罪を制した指揮官には、伝えたかったメッセージがあった。腹を決めた当時、甲斐は「巨人は特別なチーム。ものすごい重圧の中でプレーすることになる。もうそこは重々理解して